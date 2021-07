O funeral do presidente do Haiti, Jovenel Moise, perto da cidade de Cap-Haitien, foi marcado nesta sexta-feira por protestos com barricadas em chamas em ruas próximas ao local da cerimônia, o que levou a Polícia Nacional a usar gás lacrimogêneo para conter os manifestantes.

O gás usado pelos policiais foi sentido na residência onde o funeral estava sendo realizado. Também foram ouvidas rajadas de tiros dadas pela polícia para abrir caminho para as numerosas comitivas que saíam do local.