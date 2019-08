O furacão Dorian continua ganhando força nas águas do Atlântico e alcançou a categoria 4 na escala Saffir-Simpson, cujo máximo de 5, com ventos constantes de 215 quilômetros por hora no caminho rumo à Flórida, segundo informações do Centro Nacional de Furacões (NHC).

Na atualização do seu boletim das 20h (local, 21h de Brasília), o NHC divulgou que o Dorian se fortaleceu e está a cerca de 650 quilômetros ao leste das ilhas do arquipélago das Bahamas e a pouco mais de 900 quilômetros ao leste de West Palm Beach, no sul da Flórida.