A governadora de Porto Rico, Wanda Vázquez, anunciou nesta quarta-feira que a passagem do furacão Dorian pela ilha não provocou grandes prejuízos e determinou que os serviços públicos voltem a funcionar normalmente a partir de amanhã.

Apesar do anúncio de Vázquez, o governo Porto Rico decidiu manter ativo um alerta de inundações até o fim desta quinta-feira. Amanhã, apenas as escolas que foram utilizadas hoje como refúgio pela população local não abrirão as portas.