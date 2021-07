O olho do furacão Elsa, o primeiro do ano no Atlântico, está localizado a cerca de dez quilômetros de São Vicente e Granadinas, com ventos máximos sustentados de 120 km/h, após ter passado perto de Barbados, informou nesta sexta-feira o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

O boletim divulgado ao meio-dia (horário de Brasília) indica que o furacão, de categoria 1 (de um máximo de 5) na escala Saffir-Simpson, se move rumo a oeste-noroeste a quase 46 km/h e deve seguir nessa direção nos próximos dias, com certa perda de velocidade a partir da noite de domingo.