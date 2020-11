O poderoso furacao Iota, que chegou a alcançar a categoria 4 (de um máximo de 5) na escala Saffir-Simpson, perdeu força ao chegar à Nicarágua e se tornar uma tempestade tropical de nível 2 , informou nesta terça-feira o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).

O fenômeno, que causou graves estragos na Nicarágua, segue rumo ao leste do país a 15 km/h e deve manter a mesma trajetória nos próximos dias.

De acordo com as previsões, o olho da tempestade tropical alcançará o norte da Nicarágua e, posteriormente, se moverá pelo sul de Honduras, aonde chegará nesta noite ou na madrugada de quarta-feira.

Atualmente, o fenômeno mantém ventos máximos sustentados de cerca de 165 km/h, com rajadas eventualmente mais fortes, apesar de ter sido rebaixado de categoria.

Espera-se que a tempestade enfraqueça rapidamente durante toda a quarta-feira e se dissipe completamente na América Central, onde é provável que termine sua jornada.

Iota, que apresentava ventos de até 250 km/h, destruiu telhados de casas, derrubou linhas elétricas e inundou dezenas de ruas no norte do Caribe nicaraguense, onde tocou o solo na noite de segunda-feira.

Em um relatório preliminar, as autoridades relataram rajadas de ventos fortes, chuvas, queda de árvores, postes de luz e telhados destruídos, com danos ainda não quantificados.

Iota passou perto de Haulover, no litoral caribenho da Nicarágua, onde vivem cerca de 350 famílias com 1.750 pessoas, a maioria indígenas miskito, uma comunidade dedicada à pesca artesanal e ao turismo. Todas elas foram evacuadas e ainda não há relato dos danos.

O diretor do Sistema Nacional de Prevenção, Mitigação e Atenção a Desastres da Nicarágua (Sinapred), Guillermo González, disse na segunda-feira que foi possível evacuar mais de 40 mil pessoas para 250 abrigos antes do impacto do furacão, "e um número bastante similar de casas solidárias, incluindo igrejas". EFE

rml/vnm