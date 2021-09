O furacão Larry, de categoria 3 na escala Saffir-Simpson, manteve sua força nesta quarta-feira enquanto avançava sobre as águas abertas do Atlântico antes de passar perto das Ilhas Bermudas, amanhã, e atingir a costa leste dos Estados Unidos e Canadá com ondas fortes.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) colocou Larry às 8h (hora local, 9h de Brasília) a cerca de 905 quilômetros a sudeste das Ilhas Bermudas.