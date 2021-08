O governo do México informou nesta segunda-feira que a passagem do furacão Nora pela costa do oceano Pacífico no fim de semana passado causou a morte de um menor de idade, deixou um desaparecido, outro ferido e 355 mil clientes sem luz.

"Em 29 de agosto, o rio Cuale transbordou e afetou o município de Puerto Vallarta (no estado de Jalisco). Foi reportado o colapso parcial de um hotel, onde um menor morreu", explicou Laura Velázquez, coordenadora nacional da Defesa Civil.