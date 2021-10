13 out 2021

Cidade do México

EFE Cidade do México 13 out 2021

O furacão Pamela, de categoria 1 na escala Saffir-Simpson (que vai de 1 a 5, que é a de maior intensidade), tocou a terra nesta quarta-feira no estado de Sinaloa, no México, provocando fortes chuvas, segundo divulgou a Comissão Nacional de Água do país (Conagua).

"Nesta manhã, o centro do furacão Pamela tocou terra nas imediações do município de San Ignacio, em Sinaloa", indicou o órgão nacional.