4 out 2021

EFE Miami (EUA.) 4 out 2021

O furacão Sam, conforme divulgou nesta segunda-feira o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, pela sigla em inglês), perderá força e se transformará amanhã em um ciclone pós-tropical.

O fenômeno, que está nas águas do Atlântico e chegou a ter categoria 4 na escala Saffir-Simpson (que vai de 1 a 5), estava hoje a 745 quilômetros de Race Cable, em Terra Nova, no Canadá, com ventos de 165 km/h.