O presidente do Chile, Gabriel Boric, recebeu nesta quinta-feira no Palácio de La Moneda a vice-presidente eleita da Colômbia, Francia Márquez, que está em viagem por vários países sul-americanos e na última terça-feira se reuniu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo.

A reunião, na qual também esteve presente a primeira-dama chilena, Irina Karamanos, foi realizada a portas fechadas e sem a presença da imprensa.