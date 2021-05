O futuro do setor turístico latino-americano é o principal tema da Reunião de Ministros do Turismo das Américas, que começou nesta sexta-feira e será realizada até domingo na República Dominicana, com a presença de funcionários de 18 países, representantes de organizações internacionais e do setor privado.

Na sessão de abertura do evento, organizado em Punta Cana pela Organização Mundial do Turismo (UNWTO) para estabelecer estratégias para a recuperação do setor, o secretário-geral da entidade, Zurab Pololikashvili, salientou a importância do turismo "para todas as Américas".