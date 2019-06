Os países do G20 concluíram neste sábado sua cúpula com um pronunciamento "em favor dos fundamentos do livre-comércio" e do "crescimento econômico" em meio às tensões globais, de acordo com o Japão, o país anfitrião da reunião.

Os líderes do G20 "estiveram de acordo na sua determinação em favorecer o crescimento econômico" e mostraram sua "ansiedade e descontentamento no contexto da globalização" e pelo "sistema comercial global", disse o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, em entrevista coletiva ao final da cúpula que durou dois dias na cidade de Osaka.