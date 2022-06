O G7 está concluindo um acordo para colocar um preço limite nas exportações de petróleo da Rússia para países fora dos Estados Unidos, da União Europeia (UE) e do próprio bloco de sete nações mais desenvolvidas do planeta, conforme afirmou nesta segunda-feira uma fonte da Casa Branca.

"Estamos perto de que os líderes do G7 decidam pedir urgentemente aos ministros envolvidos a desenvolver mecanismos para estabelecer um preço máximo global aos carregamentos de petróleo russo para países fora dos EUA, UE, Reino Unido e mais além do G7", disse um funcionário do alto escalão do governo americano.