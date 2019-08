Biarritz (France), 26/08 / 2019.- Le président français Emmanuel Macron (à droite) et le président chilien, Sebastian Pinera, assistent à une conférence de presse conjointe consacrée au climat lors du sommet du G7 qui s'est tenu le 26 août 2019 à Biarritz. (Photo AP / François Mori, Pool) Le Sommet du G7 aura lieu du 24 au 26 août à Biarritz. (France) EFE / EPA / FRANCOIS MORI / PISCINE MAXPPP OUT

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira que foi possível chegar a "um acordo muito bom" no G7 para que, no ano de 2020, seja possível "modernizar as regras fiscais internacionais" na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Assim que essa reforma sair do papel, a França suprimirá o imposto cobrado das empresas de tecnologia no país, medida que vigora desde o início deste ano, garantiu Macron em entrevista conjunta com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao término da cúpula realizada na cidade francesa de Biarritz.