Em reunião em Londres, os ministros do Interior e de Segurança dos países do G7 enfatizaram a vontade de promover uma cooperação mais próxima para evitar que o Afeganistão se torne um "santuário" para terroristas.

Os representantes do clube dos países ricos participaram de um fórum organizado pelo Reino Unido, que ocupa a presidência rotativa do G7 (a maioria dos países industrializados), no Lancaster House Palace, na capital britânica, entre terça-feira e esta quinta-feira.