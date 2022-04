Os países que integram o G7 condenaram nesta quinta-feira "nos termos mais duros", o que foi classificado como "atrocidades" cometidas pela Rússia na Ucrânia e pediram a exclusão de Moscou do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.

"Respaldamos o pedido do secretário-geral da ONU para abrir uma investigação independente sobre essas atrocidades", indicaram os integrantes do grupo das sete principais potências econômicas do planeta, em comunicado emitido pela Alemanha, que está na presidência rotativa.