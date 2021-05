A recuperação do mundo em relação à pandemia de covid-19 requer mais do que nunca a preservação do atual sistema de regras internacionais, enfatizaram os ministros das Relações Exteriores do G7 nesta quarta-feira nas conclusões de sua reunião de dois dias em Londres, na qual identificam a China e a Rússia entre as principais ameaças a essa ordem global.

A democracia "está sob pressão" em todo o mundo, a disseminação da covid-19 continua sendo um grave problema, e os efeitos "catastróficos" da mudança climática são cada vez mais palpáveis, advertiram os diplomatas do grupo, que se encontraram pessoalmente pela primeira vez em mais de dois anos.