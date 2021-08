Os ministros das Relações Exteriores do G7, que se reuniram por videoconferência nesta quinta-feira, expressaram preocupação com as "represálias violentas" em algumas regiões do Afeganistão em meio ao avanço dos talibãs, informou em comunicado o governo do Reino Unido, presidente rotativo do grupo.

Os ministros enfatizaram a "importância de os talibãs honrarem o seu compromisso de assegurar a proteção dos civis", disse o ministro britânico, Dominic Raab, após a reunião.