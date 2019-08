O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira que o G7 conseguiu mobilizar uma ajuda imediata de US$ 20 milhões (cerca de R$ 82 milhões) para lutar contra os incêndios na Amazônia.

Trata-se da primeira etapa de um plano em parceria com os países afetados para que essa região disponha dos meios necessários "agora que mais necessita", disse Macron, em entrevista coletiva ao lado do presidente do Chile, Sebastián Piñera.