Os países do G7 decidiram nesta quinta-feira limitar a capacidade do Kremlin de contornar as sanções impostas como resposta à guerra na Ucrânia através das vendas de ouro, além de se comprometerem a reduzir a dependência em relação aos combustíveis fósseis procedentes da Rússia.

Estes são dois dos acordos firmados pelos sete países mais industrializados do mundo (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) na reunião em Bruxelas, que ocorreu depois da cúpula de líderes da Otan e antes do encontro de chefes de Estado e governo da União Europeia, para o qual foi convidado o presidente dos EUA, Joe Biden.