A companhia portuguesa Galp vai entrar no setor de energias renováveis no Brasil com dois projetos solares de grande escala com uma capacidade total de 594 MW.

A operação inclui a aquisição de um projeto solar na Bahia e outro no Rio Grande do Norte, com capacidade para produzir 282 MW e 312 MW, respectivamente, informou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de Portugal.