Logo após a vitória sobre a Bolívia por 3 a 1 de virada no Maracanã nesta terça-feira, o técnico da seleção peruana, Ricardo Gareca, já voltou a atenção para o Brasil, adversário do próximo sábado na Arena Corinthians, pela terceira rodada do grupo A.

O treinador argentino destacou o talento dos jogadores comandados por Tite e comentou a ausência do atacante Neymar, cortado antes da competição devido a uma entorse no tornozelo direito.