As pessoas com covid-19 podem transmitir a doença com frequência aos animais de estimação, e os gatos que dormem com os donos na cama "parecem correr um risco especial de infecção", aponta um estudo apresentado no Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas.

Pesquisas anteriores já tinham mostrado que gatos e cachorros podem contrair a covid-19 através dos donos, mas não estava claro até que ponto eram suscetíveis e o que aumentava as possibilidades de serem afetados.