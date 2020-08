A Aliança Global para Vacinas e Imunização (Gavi), juntamente com a Fundação Bill & Melinda Gates e o Instituto Serum, da Índia, anunciaram hoje que fabricarão e distribuirão 100 milhões de doses da futura vacina contra a Covid-19 em 92 países em desenvolvimento até 2021.

Cada dose da vacina em potencial terá um preço máximo de US$ 3, segundo nota emitida pela Gavi. O acordo estabelece que uma vez que algum dos candidatos - até agora, há seis projetos na fase 3, de testes em humanos - obtenha todas as licenças necessárias, o Instituto Soro, o maior fabricante mundial de vacinas, aumentará o capital necessário para elevar a produção a partir do primeiro semestre do ano que vem.