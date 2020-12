Escolhido pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para ser secretário de Transporte, Pete Buttigieg enalteceu nesta quarta-feira, ao ser apresentado formalmente para o cargo, o fato de ser homossexual e de poder se expressar abertamente.

Em cerimônia na cidade de Wilmington, no estado do Delaware, onde reside Biden, Buttigieg recordou quando tinha 17 anos e assistiu ao Senado do país rejeitar a realização de uma audiência para James Hormel, o escolhido pelo então presidente Bill Clinton para ser embaixador dos EUA em Luxemburgo, pelo fato de Hormel ser homossexual.