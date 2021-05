A população de Gaza acordou nesta quinta-feira, após uma longa noite de fortes bombardeios, confinada em suas casas e em meio a centenas de propriedades destruídas ou danificadas e escombros amontoados após a troca de fogo entre as milícias palestinas e Israel, que já causou 83 mortes.

Na pior escalada de violência dos últimos sete anos, as ruínas pelas ruas do enclave começam a fazer lembrar cada vez mais as imagens das guerras de 2008, 2012 e 2014, os últimos grandes conflitos com Israel que espalharam a destruição pela Faixa.