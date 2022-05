A gigante russa do gás Gazprom anunciou nesta segunda-feira que a partir de amanhã, 31 de maio, cortará o fornecimento de gás à empresa holandesa GasTerra, depois que esta se recusou a pagar a estatal russa por meio do Gazprombank.

"A Gazprom Export informou à GasTerra da cessação do fornecimento de gás a partir de 31 de maio de 2021 e até que o pagamento seja feito de acordo com os mecanismos estabelecidos pelo decreto" do presidente russo, Vladimir Putin, que estabelece o pagamento em rublos, informou o consórcio russo em sua conta no Telegram.