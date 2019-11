As autoridades do cantão de Genebra, no oeste da Suíça, determinaram nesta sexta-feira a suspensão das ativistas da Uber na região por descumprimento da legislação trabalhista local, mas a empresa recorreu da decisão e segue operando normalmente.

O governo local denunciou que a companhia não cumpre a legislação sobre táxis e automóveis com motoristas por considerar os condutores da Uber como sócios da empresa, não empregados, segundo a agência suíça "ATS".