O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, Mark A. Milley, temia que o ex-presidente Donald Trump aplicasse um golpe de Estado para se perpetuar no poder após ter perdido as eleições de novembro de 2020.

Milley, o general de maior patente dos EUA, decidiu fazer planos sobre como impedir um golpe à democracia, segundo revela o novo livro escrito por Carol Leonnig e Philip Rucker, jornalistas do "The Washington Post", cujo conteúdo foi repercutido pela imprensa americana nesta quinta-feira.