Jared Kushner, genro do ex-presidente americano Donald Trump e encarregado do processo de paz no Oriente Médio durante a gestão do sogro, celebrou nesta segunda-feira o segundo aniversário dos Acordos de Abraão, recordando que foram possíveis porque o governo adotou uma abordagem diferente.

"Disse a mim mesmo que o pior que poderia acontecer era fracassar, como todos os outros já tinham feito", disse em reunião em Washington organizada pelo grupo de reflexão conservador America First Policy Institute.