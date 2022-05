O ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush divulgou ter conversado por vídeo com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a quem comparou com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, que se tornou célebre pelo papel exercido na Segunda Guerra Mundial.

"Tive a honra de, nesta manhã, passar alguns minutos falando com o presidente Zelensky, o Winston Churchill de nosso tempo", escreveu o antecessor de Barack Obama, em postagem feita na noite desta quinta-feira no perfil que mantém no Instagram.