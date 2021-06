A dificuldade em adquirir vacinas contra a covid-19, especialmente a negociação fracassada com a farmacêutica americana Pfizer e o atraso na chegada das doses, apesar dos contratos assinados, é parte de uma polêmica entre governo e oposição na Argentina, que nesta quinta-feira tomou forma em sessão especial no Senado.

O chefe do Gabinete do governo, Santiago Cafiero, acusou a oposição de buscar ganhos políticos e de ter "uma obsessão" com a Pfizer.