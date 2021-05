O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou (C). EFE/Raul Martinez

Uma pesquisa realizada pelo instituto Cifra revelou nesta quarta-feira que 67% dos uruguaios considera que o governo do país está lidando "bem" ou "muito bem" com a emergência sanitária causada pela pandemia do coronavírus.

Segundo informações divulgadas no site do instituto, 39% dos consultados acredita que o Executivo "está lidando bem" com a crise, enquanto 28% avalia "muito bem" a gestão, somando 67% de aprovação justamente quando o país atravessa seu pior momento na pandemia, com um elevado número de infecções diárias (média de 2.400 na última semana) e mortes (2.861 acumuladas desde 13 de março de 2020).