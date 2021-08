O presidente deposto do Afeganistão, Ashraf Ghani, defendeu nesta quarta-feira sua fuga do país no domingo passado, quando os talibãs tomaram o controle de Cabul, afirmando que quis evitar um "derramamento de sangue na capital", e negou as acusações de que teria fugido com grandes quantias de dinheiro.

"Se eu ficasse, teria testemunhado um derramamento de sangue em Cabul. Minha missão era que, por ânsia de poder, Cabul não se tornaria outro Iêmen ou uma nova Síria", argumentou Ghani em sua primeira declaração pública desde a fuga.