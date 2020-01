O executivo brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente da aliança entre as montadoras Nissan e Renault, saiu de casa no domingo, sozinho e não voltou mais, segundo veiculou nesta sexta-feira a emissora de televisão japonesa "NHK", a partir de imagens obtidas das câmeras de segurança da residência.

Ghosn deixou o Japão no domingo e, dois dias depois, apareceu em Beirute, no Líbano. O empresário estava em liberdade a partir do pagamento de fiança, enquanto esperava o julgamento pelas irregularidades financeiras de que é acusado.

De acordo com a "NHK", as imagens das câmeras mostram como o brasileiro sai sozinho de casa, por volta do meio-dia (local), sem que fosse possível apontar o destino dele, naquele momento.

Na mesma hora em que Ghosn saiu de casa, as imagens não mostra outras pessoas saindo ou entrando na residência do ex-presidente da aliança entre Nissan e Renault, localizada no bairro de Minato, na capital japonesa.

O executivo, de 65 anos, deixou o Japão em um avião privado, fez escala na Turquia e, de lá, partiu para Beirute, de onde fez duras críticas à justiça do Japão.

Ghosn não deu detalhes sobre como fugiu do Japão e do esquema de vigilância a que estava submetido. Nesta madrugada, o empresário garantiu que não teve qualquer ajuda da mulher, Carole.

De acordo com informações da imprensa japonesa, para chegar até Beirute, o ex-presidente da aliança Nissan e Renault usou um dos passaportes francês que tinha, já que também tem essa nacionalidade, além da brasileira e da libanesa.

Supostamente, o documento estava dentro de um cofre, na casa de Ghosn, que os advogados dele tinham acesso, e onde estavam outros passaportes emitidos no nome de Ghosn. EFE

ag/bg