O executivo brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente da aliança entre as montadoras Nissan e Renault, afirmou, em entrevista à Agência Efe, que as acusações contra ele foram formuladas porque "nunca pensaram que ele escaparia" do Japão, de onde conseguiu fugir para o Japão há um ano.

Ghosn garante que o plano contra ele era de retirada da companhia e que o caso caísse em esquecimento, enquanto ele cumpria pena de prisão.