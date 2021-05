O ex-diretor-executivo da Renault, o franco-brasileiro Carlos Ghosn, que vive em Beirute desde o final de 2019, testemunhou ontem perante juízes franceses dentro da investigação sobre os níveis de contaminação dos motores a diesel da montadora francesa, informou nesta quinta-feira uma fonte judicial libanesa à Agência Efe.

Segundo a fonte, que pediu anonimato, Ghosn testemunhou aos juízes franceses na presença do procurador-geral libanês discriminatório, Imad Qablan, e de representantes do empresário no Palácio da Justiça em Beirute.