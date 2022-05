A gigante russa Gazprom cortou o fornecimento de gás para a Europa através do gasoduto Yamal, especificamente via Polônia, depois que a Rússia impôs sanções contra a proprietária polonesa desse trecho, a EuRoPol GAZ.

"De acordo com o decreto do presidente da Federação Russa ?252 de 3 de maio e a resolução do Governo ?851 de 11 de maio, foram impostas sanções a uma série de empresas estrangeiras. Entre eles está a EuRoPol GAZ, proprietária do trecho polonês do gasoduto Yamal-Europa", disse o porta-voz da Gazprom, Sergey Kupryanov.