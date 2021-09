O Brasil marcará presença nas principais categorias do Grammy Latino com Giulia Be, que concorre a artista revelação, Nana Caymmi, na disputa pelo melhor álbum, e Caetano e Tom Veloso, em gravação do ano.

Giulia Be concorrerá com María Becerra, Bizarrap, Boza, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami, Marco Mares e Juliana Velásquez.