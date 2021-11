A Gol retomou seus voos internacionais depois de mais de um ano e meio de paralisação devido à pandemia de covid-19 e teve o Uruguai como primeiro destino no exterior, com um voo realizado na quarta-feira do aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, a Montevidéu.

A companhia aérea disse em comunicado nesta quinta-feira que a retomada de seus voos internacionais aconteceu em um ambiente festivo, com espumante a bordo.