A prisão da ex-presidente interina da Bolívia Jeanine Áñez reacendeu as tensões sobre o dilema entre a tese oficial de que em 2019 houve um golpe contra Evo Morales e aqueles que afirmam que a saída dele do poder e a posterior gestão transitória foram o resultado de uma revolta popular contra uma fraude eleitoral em favor do ex-presidente.

Áñez está presa preventivamente em La Paz por quatro meses como parte de uma ação judicial movida pela ex-deputada Lidia Patty devido à crise de 2019, que o atual partido governista, Movimento ao Socialismo (MAS), alega ter sido um golpe de Estado contra o então presidente Morales.

A Procuradoria Geral e os políticos governistas acusam Áñez dos supostos crimes de "conspiração", "terrorismo" e "sedição".

Morales foi declarado vencedor das eleições gerais de outubro de 2019 para um quarto mandato consecutivo, mas elas foram posteriormente anuladas em meio a alegações de fraude em seu favor e após um relatório da Organização dos Estados Americanos (OEA) apontar irregularidades no processo eleitoral.

Em meio a protestos a favor e contra, Morales anunciou sua renúncia em 10 de novembro de 2019, alegando ser vítima de um suposto golpe de Estado, e seus possíveis sucessores fizeram o mesmo, deixando o país em vazio de poder por dois dias.

Em 12 de novembro, Áñez, então segunda vice-presidente do Senado, ativou um mecanismo de sucessão endossado pelo Tribunal Constitucional - e que agora não é reconhecido pelo Ministério da Justiça - para assumir o poder.

Um dos argumentos em apoio à tese do golpe é a irrupção da então cúpula militar para "sugerir" que Morales renunciasse a fim de pacificar o país, uma recomendação também feita por comandantes policiais, sindicatos leais a seu partido e até mesmo a Defensoria do Povo.

O fato de um oficial uniformizado ter imposto a faixa presidencial a Áñez também sustenta a denúncia de Patty, que inicialmente visava o ex-líder cívico e governador eleito de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, mas posteriormente foi estendida à ex-presidente interina e seus ministros.

O atual governo, de Luis Arce, que sempre se refere como "governo de facto" à gestão transitória de Áñez, defende que não se trata de vingança, mas de uma busca de "justiça" para a morte de civis durante a crise de 2019 e a "perseguição" que houve contra antigas autoridades e a seguidores de Morales.

Arce não falou sobre este processo, mas seus ministros de Governo, Eduardo Del Castillo, e Justiça, Ivan Lima, o fizeram para garantir que a ex-mandátaria seja processada como ex-senadora e respeitando o "devido processo legal".

ORIGEM DO CONFLITO.

O advogado Juan del Granado, que incentivou o julgamento de responsabilidades do falecido ditador boliviano Luis García Meza (1980-1981), disse à Agência Efe que a origem da crise de 2019 remonta à "ignorância" oficial do referendo constitucional de 2016, que negou a Morales a possibilidade de voltar a concorrer a um quarto mandato.

O incômodo sobre a requalificação de Morales pelo Tribunal Constitucional e as consequentes alegações de fraude em seu favor motivaram uma mobilização popular que levou a sua renúncia e "fuga" - primeiro para o México e depois para a Argentina -, deixando um "vazio de poder" que mais tarde foi preenchido por Áñez, disse ele.

"Não houve golpe de Estado, isso tem sido um recurso discursivo dos que estavam no poder (antes de Áñez) para encobrir a fraude e se legitimar", disse Del Granado, que na época também questionou os "abusos" cometidos pelo governo de transição.

O MAS optou por "uma ação política e judicial incriminatória" contra aqueles que considera que se beneficiado do "suposto golpe", talvez para "evitar fissuras internas" que foram expostas durante o recente processo para as próximas eleições regionais, acrescentou.

Del Granado também considera que a estratégia do atual governo também pode ter como objetivo aplacar os setores mais radicais que questionam uma "certa fragilidade política" de Luis Arce, ou mesmo uma espécie de "tanga para esconder a nudez de um governo que mal acabou de começar".

Para o jurista, "violações específicas" foram cometidas aos direitos de Áñez a fim de "levar a uma violação maior, que é processá-la independentemente de sua condição de ex-presidente", algo que ele chamou de "chicane jurídica".

Del Granado lembrou que, por exemplo, García Meza foi processado por crimes cometidos antes do golpe de Estado de 1980 e por aqueles cometidos durante seu governo de facto.

Por esta razão, ele considera "uma absoluta ilegalidade" julgar Áñez "nos tribunais comuns por supostos crimes cometidos antes" de seu período na presidência e estabelecer julgamentos de responsabilidades por suas ações como presidente.