Os militares que orquestraram o golpe de estado no Mali na última segunda-feira autorizaram que uma missão da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) visite o presidente transitório, Bah Ndaw, deposto durante a insurreição militar e, desde então, detido em um quartel perto de Bamako.

A visita está marcada para hoje e foi decidida após a reunião do mediador da CEDEAO no Mali, o ex-presidente nigeriano Goodluck Jonathan, com o comandante dos líderes golpistas e vice-presidente transitório, coronel Assimi Goita.