EFE San Francisco (EUA) 20 out 2020

O Google afirmou nesta terça-feira que o processo por monopólio movido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e 11 estados contém "muitos defeitos e não fará nada para ajudar os consumidores".

"As pessoas usam o Google porque o escolheram, não porque foram forçadas ou porque não podem encontrar alternativas", comentou no blog oficial da empresa o vice-presidente para assuntos globais e chege do departamento jurídico, Kent Walker.