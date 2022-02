O Google anunciou nesta quarta-feira que nos próximos anos realizará mudanças na ferramenta de identificação dos usuários do sistema operacional para smartphones Android, uma movimentação que lembra a implementada pela Apple no ano passado e que gerou críticas de anunciantes.

No blog corporativo, o vice-presidente do Google para segurança e privacidade do Android, Anthony Chavez, revelou o início do que chamou de "iniciativa plurianual" para equipar o sistema operacional com novas ferramentas de publicidade para proteger ainda mais a privacidade dos usuários.