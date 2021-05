O Google anunciou nesta quinta-feira que dará US$ 33 milhões (cerca de R$ 173,1 milhões) a organizações sem fins lucrativos, entre elas a brasileira Amigos do Bem, além do Unicef, para a luta contra a Covid-19 na América Latina, uma das regiões do mundo mais afetadas pela pandemia.

De acordo com Adriana Noreña, vice-presidente do Google para a América Latina, a primeira doação será de US$ 1,5 milhão e irá para o Unicef para apoiar esforços humanitários na Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru, fornecendo saúde e alimentos a mais de 580 mil pessoas.