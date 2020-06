O Google Maps anunciou nesta segunda-feira que introduzirá no serviço uma série de ferramentas adicionais para facilitar a mobilidade durante o relaxamento de medidas de isolamento adotadas por causa da pandemia de Covid-19, inclusive um alerta de aglomerações no transporte público.

A partir desta segunda-feira, quando um usuário planejar uma viagem de transporte público no Google Maps, receberá informações relacionadas aos horários com maiores aglomerações e se uma estação de trem, metrô ou ônibus está mais cheia que o habitual no momento.

A ideia é ajudar a planejar viagens que cumpram as medidas de distanciamento social ainda vigentes em muitas partes do mundo, e a informação será coletada de usuários que estejam ou tenham estado nos lugares específicos e tenham dado consentimento para que os dados sejam compartilhados de forma anônima.

O aplicativo também incluirá alertas sobre restrições de circulação e requerimentos específicos por causa da pandemia, como avisar se é obrigatória utilizar máscaras no ônibus.

Outra novidade é que serão fornecidas informações adicionais para as buscas sobre como chegar a um centro de testes para Covid-19, como esclarecer se é necessário agendar a visita ou não.

A maior parte dessas ferramentas estarão disponíveis a partir de hoje ou nas próximas semanas nos seguintes países: Brasil, Argentina, Colômbia, México, Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, França, Bélgica, Índia, Tailândia, Holanda e Austrália. EFE

arc/vnm