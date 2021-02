O Google e a News Corp, editora de jornais como "The Times", "The Sun", "The Wall Street Journal" e "The New York Post", anunciaram nesta quarta-feira um acordo pelo qual o gigante da internet pagará para exibir o conteúdo desses periódicos na seção de notícias do mecanismo de busca.

Em um comunicado, as duas empresas descreveram o acordo como "histórico", dados os conflitos que o Google tem tido durante anos com editoras em todo o mundo. Ambas disseram que a aliança "terá benefícios substanciais para o jornalismo e a sociedade".