O último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, defendeu seu programa de reforma política conhecido como Perestroika ("Reestruturação"), mas reconheceu que o ambicioso projeto não esteve isento de erros.

"Se eu tivesse começado do zero, teria feito muitas coisas diferentes", disse Gorbachev em um artigo publicado nesta segunda-feira na revista "Russia in Global Affairs".