O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou nesta quarta-feira que criará uma força-tarefa no final desta semana para analisar a possibilidade de retomar algumas atividades a nível estadual, enquanto as infecções pelo novo coronavírus continuam aumentando no estado.

"Buscaremos conselhos e ideias de pequenas empresas, restaurantes, empresas de turismo e empresas recreativas para perguntar-lhes qual é a melhor opção para resolver o problema econômico", declarou o governador em entrevista coletiva.

Os casos do vírus SARS-CoV-2 na Flórida chegaram a 22.519, com 614 mortes devido à pandemia, de acordo com os últimos dados fornecidos pelo Departamento de Saúde do estado. O número de hospitalizações aumentou para 3.249, e foram realizados 215.158 testes até o momento, dos quais 10,5% foram positivos.

Toda a Flórida está sob uma ordem de confinamento obrigatório que mantém todos os negócios não essenciais fechados e as pessoas em suas casas, com possibilidade saída apenas para comprar mercadorias, trabalhar em casos especiais e fazer exercícios.

Nos últimos dias, levantaram-se vozes a favor do reinício da atividade econômica, como a do prefeito de Miami-Dade, Carlos Gimenez, mas outros advertiram que ainda é muito cedo para acabar com as medidas preventivas.

DIVERSÃO PELA TV E APRENDIZAGEM ONLINE.

DeSantis vem sendo alvo de críticas depois de permitir o retorno de esportes ao vivo como a WWE, de luta livre, medida que, segundo ele, serve para ajudar a distrair a população.

"Minha visão é que precisamos fazer o possível para retardar a curva, mas oferecer às pessoas conteúdo televisivo ou atividades essenciais como correr para dar uma sensação de normalidade", afirmou.

Por outro lado, o superintendente do condado de Miami-Dade, Albert Carvalho, escreveu no Twitter que os alunos continuarão com o aprendizado online até o final do semestre, uma vez que retornar às aulas, em sua visão, "não só é improvável como insensato".

DeSantis também anunciou que o sistema educacional receberá o equivalente a R$ 643,85 milhões em ajuda federal para enfrentar a situação excepcional que está passando.

Quanto a conter a propagação do vírus, o governador disse que foram feitos muitos progressos e, graças aos avanços nos testes rápidos, o número de detecções aumentou. Entretanto, ele demonstrou pessimismo quanto ao desenvolvimento de uma vacina.

"Não há vacinas para a SARS, e o coronavírus é realmente uma gripe. Gostaria que houvesse uma vacina amanhã, mas não há garantia de que uma vacina para o coronavírus seja criada. Não é uma coisa simples", ponderou.