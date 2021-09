O governador da Flórida, Ron DeSantis, recorreu contra a decisão de um juiz que considerou ter havido "excesso" no exercício da autoridade do governante ao ordenar aos conselhos escolares que se abstivessem de exigir o uso de máscaras nas escolas.

Os advogados do governador apresentaram um recurso na quinta-feira à Corte de Apelações do primeiro distrito de Tallahassee, capital do estado, para que seja derrubada a decisão emitida na semana passada por John C. Cooper, juiz que acompanha o caso.